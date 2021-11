Il Sassuolo soffre sulle palle inattive: è la squadra che subisce più gol. Ed il Napoli ne fa di più

Dopo il trionfo con la Lazio, domani il Napoli torna in campo nel turno infrasettimanale e se la vedrà con il Sassuolo. La squadra di Dionisi, in queste prime 14 giornate, ha dimostrato di soffrire sulle palle inattive: i neroverdi, infatti, hanno incassato 10 gol (su 21) da questa situazione di gioco nel torneo in corso: la percentuale più alta del campionato (48%). Il Napoli è, invece, quella che ha segnato di più da palla ferma (11, al pari dell’Inter). A riportarlo è Eurosport.