Incubo rigori: un anno fa il Napoli ne sbagliava 1 su 3, ora la media è peggiorata!

Un rigore mica è una bella notizia per il Napoli. Le statistiche inchiodano il Napoli: lo scorso anno 6 errori su 18 tentativi, ovvero un penalty fallito ogni tre. Ne hanno sbagliati due Osimhen e Kvaratskhelia e uno Zielinski e Politano. Quest'anno, anche se i rigori sono solo tre, gli errori sono già due: Raspadori alto e Osimhen a lato. Quello segnato porta proprio la firma del nigeriano che, però, da quando è diventato rigorista, alterna esecuzioni impeccabili (come col Sassuolo) ad altre discutibili come al Dall'Ara, col piattone troppo largo e pallone a lato. Un serio problema da risolvere.