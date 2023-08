Insigne in campo e sostituito, il Toronto perde ancora: ora è ultimo in MLS

Detto dell’esordio vincente (con gol annesso) di Messi in MLS, nella notte italiana si sono giocate tante altre partite del massimo campionato statunitense. Da segnalare, in chiave “italiani” la sconfitta per 2-0 contro i Columbus Crew del Toronto di Bernardeschi e Insigne, entrambi in campo (l’ex Napoli è stato poi sostituito). Di seguito i risultati notturni e le classifiche dei due gironi aggiornate.

Atlanta - Nashville 4-0

Montreal - New England 1-0

Charlotte - Los Angeles FC 2-1

Cincinnati - New York City 3-0

Columbus - Toronto 2-0

DC United - Philadelphia 1-3

New York Red Bulls - Inter Miami 0-2

Orlando - St. Louis 2-1

Dallas - Austin 1-0

Kansas City - San Jose 3-0

Salt Lake - Houston 0-3

Los Angeles Galaxy - Chicago 3-0

Portland - Vancouver 2-3

<strong>WESTERN DIVISION</strong>

St. Louis 44

Los Angeles FC 40

Salt Lake 37

Seattle 36

Houston 35

San Jose 35

Vancouver 34

Dallas 33

Austin 32

Minnesota 31

Kansas City 29

Portland 26

Los Angeles Galaxy 25

Colorado 19

EASTERN DIVISION

Cincinnati 54

Philadelphia 43

New England 43

Orlando 43

Columbus 42

Atlanta 41

Nashville 38

Montreal 35

Chicago 32

DC United 30

NY Red Bulls 29

Charlotte 29

NY City 26

Inter Miami 21

Toronto 19