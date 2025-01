Insigne ritrova Immobile? Sondaggio Besiktas per l’ex capitano del Napoli

Lorenzo Insigne potrebbe presto tornare in Europa. Il Besiktas, riferisce Sky Sport, ha infatti effettuato un sondaggio per il classe 1991 attualmente al Toronto.

L’ex capitano del Napoli preferirebbe tornare in Italia, ma Istanbul sarebbe una piazza che prenderebbe volentieri in considerazione vista la presenza del suo storico amico Ciro Immobile. Il mercato turco chiude il prossimo 11 febbraio e l’idea del giocatore è quella intanto di aspettare che chiuda prima la finestra italiana per poi eventualmente prendere in considerazione anche l’ipotesi Besiktas.