Insulti al Franchi, Spalletti ultimo di una lunga lista: da Ancelotti a Sarri, tutti i precedenti

Facendo il punto sullo scontro tra i tifosi della Fiorentina e Spalletti, l’edizione odierna del Corriere Fiorentino ricorda che l’attuale tecnico del Napoli sia solo l’ultimo di una lunga lista: il primo a lamentarsi di insulti verso la madre della tribuna del Franchi fu Lippi, ma nel mirino ci sono finiti poi anche Guidolin, Gasperini e Mihajlovic.

Anche Ancelotti, tre anni fa sempre in una Fiorentina-Napoli, fu oggetto di scherno continuo, ma in generale c’è un problema di feeling tra la tribuna all’inglese (nata senza barriere, paradossalmente, in nome del fair play) e gli allenatori toscani dato che prima di Spalletti era toccato già ad Allegri, Mazzarri e Sarri venir tormentati.

L’episodio più triste, però, l’anno scorso, per l’ennesima volta contro il Napoli: i “buu” nei confronti di Koulibaly hanno fatto discutere a lungo. Certe cose non accadono solo qui, spiega il quotidiano in conclusione, ma che qualcosa al Franchi non vada lo dimostrano anche i 15mila euro di sanzione.