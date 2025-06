Prima pagina Inter e la frattura con Inzaghi: "L'ultimo Simone"

"L'ultimo Simone" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Il grande dilemma in casa Inter riguarda la panchina di Simone Inzaghi. Giorni di riflessione in casa interista dopo la pesante sconfitta per 5-0 in finale di Champions League contro il PSG (peggior scarto di sempre in una finalissima) con il tecnico che ha in mano un'importante offerta dall'Arabia e con i nerazzurri che iniziano anche a guardarsi attorno e pensa a Cesc Fabregas del Como.

Ieri è iniziato ufficialmente il calciomercato. Spazio ovviamente anche alle mosse del Napoli, che attende la firma di Kevin De Bruyne e valuta l'affondo per Davide Frattesi, ma anche della Juventus con Elkann che ha chiamato Tudor per rassicurarlo, della Lazio che è vicina al ritorno di Sarri e del Bologna che tenta Edin Dzeko.