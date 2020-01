Inter, miglior rendimento esterno: l'ultimo ko risale al 4-1 di Napoli della scorsa stagione

Una sola sconfitta in campionato per l'Inter, in casa contro la Juventus. La squadra di Conte però è la migliore per rendimento esterno, dove è imbattuta.

