Inter, Sensi in dubbio per Napoli. Ma Conte ritrova un altro centrocampista

E' arrivata da qualche minuto la notizia dello stop di Victor Moses, vittima di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Novità che non farà piacere ad Antonio Conte e che fa da contraltare alle buone nuove legate al ritorno a pieno regime, insieme a Samir Handanovic, di Roberto Gagliardini per la partita di Coppa Italia contro il Napoli.

NO SENSI - Secondo gli ultimi aggiornamenti offerti da Sky Sport, il centrocampista nerazzurro ha smaltito il problema che lo affliggeva da diverse settimane e torna quindi abile e arruolabile per Antonio Conte. Bisogna invece aspettare ancora qualche giorno per avere certezze sul rientro di Stefano Sensi, ancora non in gruppo.