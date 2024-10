Foto Italia-Israele, a Udine fascia storica: per la prima volta un giocatore del Napoli è capitano dal 1'

Serata storica per un calciatore del Napoli. In occasione della sfida di Nations League tra Italia e Israele, per la prima volta in una gara ufficiale della Nazionale italiana un giocatore del club azzurro è capitano dell'Italia dal primo minuto. L’onore d'indossare la fascia tocca proprio al capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.