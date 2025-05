Prima pagina Tuttosport: "Inter, c'è il Psg. Bufera Barcellona"

"Juve, guai se pareggi". Parole di Dino Zoff, rilasciate in un'intervista a Tuttosport e riprese oggi in prima pagina. Sabato bianconeri a casa Lazio: intervistato l'ex leggendario portiere bianconero che poi ha allenato entrambe le squadre. Le sue parole: "Per il 4° posto Champions si deve vincere e basta: vietato pensare ad accontentarsi. Tudor? Contano solo i risultati".

In taglio alto, spazio alla Champions: "Inter, c'è il PSG. E' Bufera Barça". Arsenal ko (2-1): Donnarumma straordinario. Nella finale di Champions del 31 maggio 1° eurosfida di sempre tra nerazzurri e parigini, qualificati dai gol di Ruiz e dell'ex Hakimi. Catalani contro l'arbitro: "L'Uefa indaghi".