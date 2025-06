Ufficiale Italia-Moldova, le formazioni: Raspadori e Di Lorenzo per l'ultima di Spalletti

vedi letture

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia-Moldova, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali. Luciano Spalletti per la sua ultima partita da commissario tecnico della Nazionale italiana non rinuncia alle sue solite sicurezze da ex allenatore del Napoli, schierando dal primo minuto Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. Rispetto all'ultima sfida con la Norvegia, out Coppola in difesa e al suo posto Ranieri. Cambiano tutti i centrocampisti tranne Tonali: dentro Cambiaso, Frattesi, Ricci e Dimarco. Confermato Retegui come centravanti.

Di seguito le formazioni ufficiali:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. A disposizione: Meret, Carnesecchi, Coppola, Rovella, Gatti, Orsolini, Maldini, Udogie, Casadei, Rugani, Lucca, Barella. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

MOLDOVA (5-4-1): Avram; Platica, Baboglo, Mudrac, Dumbravanu, Reabciuk; Caimacov, Ionita, Bodisteanu, Postolachi; Nicolaescu. A disposizione: Straistari, Cojuhar, Bors, Posmac, Dros, Motpan, Damascan, Motoc, Stefan, Stina, Perciun, Bitca. Commissario tecnico: Serghei Clescenco.