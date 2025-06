Ultim'ora Italia, Rai: Gattuso a Roma, in serata la fumata bianca! Nel suo staff anche un napoletano

Ultim'ora nazionale. Il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato alla Rai: "Rino Gattuso ha raggiunto Roma da poche ore per incontrare Gabriele Gravina. Con loro Gigi Buffon artefice della trattativa. In serata dovrebbe esserci la fumata bianca. Domani mattina potrebbero già essere pronti i contratti per le firme di Gattuso e il suo staff (sicura la presenza di Gigi Riccio secondo storico di ringhio e tifosissimo del Napoli)".

