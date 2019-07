"James più tecnico dei nostri, ma i rinforzi servono altrove", tifosi Real divisi sul colombiano

Sono i giorni di James Rodriguez al...Real Madrid. L'attaccante colombiano sembrava ad un passo dal Napoli e invece, a quanto pare, resterà a Madrid. Almeno è questa la volontà del club spagnolo. Sui social sono tantissimi i commenti dei tifosi su questa notizia. Quasi tutti positivi e favorevoli alla permanenza del colombiano. "James è ciò che ci serve, manca uno come lui che fa assist" si legge, così come: "James è più tecnico di tanti nostri giocatori". Il colombiano è, per i tifosi, un grande giocatore: "Perché acquistarne altri se già abbiamo lui?". Qualcuno sottolinea che "se riesce ad entrare nei meccanismi di Zidane e a crescere mentalmente potrà diventare molto utile". Ma i tifosi del Real sono preoccupati perché, secondo loro, ciò che occorre per il mercato è rinforzare difesa e centrocampo.