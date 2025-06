Foto Jorginho si è sposato a Como, luna di miele lampo: lo aspetta il Flamengo

Jorginho, ex centrocampista del Napoli e fresco di addio all’Arsenal, si è sposato a Como con la cantante irlandese Catherine Harding. La cerimonia si è svolta in Italia, con le immagini del matrimonio acquistate in esclusiva dalla rivista britannica “Hello!”, che pubblicherà un album speciale il 23 giugno. Dopo le nozze, la coppia si concederà quattro giorni di luna di miele.

Nel frattempo, il futuro calcistico di Jorginho potrebbe essere in Brasile: il Flamengo è vicino a chiudere l’accordo per il suo trasferimento con un contratto triennale. Il club carioca conta di finalizzare tutto entro la settimana, così da poterlo inserire in rosa per la Coppa del Mondo per Club. L’arrivo a Rio de Janeiro è previsto per venerdì prossimo.