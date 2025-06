Prima pagina Juve in difficoltà dopo il rifiuto di Conte. Tuttosport: "Elkann chiama Tudor"

vedi letture

"Elkann chiama Tudor" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Damien Comolli entra in società assumendo il ruolo di Direttore Generale, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino. A suo riporto opererà Giorgio Chiellini, figura storica della Società che da sempre incarna i valori e lo spirito di Juventus, nel ruolo di Director of Football Strategy.

Il caso - "Spalletti-Acerbi, che lite" scrive il quotidiano nel suo taglio alto. Il c.t. annuncia la decisione del giocatore di rifiutare la convocazione ("ne prendo atto, ce ne sono tanti meritevoli"). L'interista replica velenoso: "Non resto dove non sono più voluto, pretendo rispetto. È chiaro che non sono nel progetto, preferisco farmi da parte". Venerdì in Norvegia: Buongiorno ko.