Juve-Napoli vale il podio: tutti i numeri di una "sfida scudetto"

Nelle prime quattro giornate Juventus e Napoli hanno avuto un andamento diverso, ma in classifica distano solo un punto. (9 punti il Napoli 8 la Juventus) Ecco il rendimento delle due squadre a confronto: Azzurri secondi in classifica con 3 vittorie e 1 sconfitta - sono invece 9 gol all'attivo (miglior attacco della Serie A) e 6 le reti subite (quarta difesa del campionato).

La Juventus invece si presenta alla gara contro l'ex storico Antonio Conte con 2 vittorie e 2 pareggi, 6 reti all'attivo (quarto attacco del campionato) mentre in difesa in questo inizio di campionato si è dimostrata davvero la certezza più grande della squadra di Motta con 0 reti subite nelle prime quattro gare di Serie A. Dati che dimostrano il valore importante delle due rose che sabato sono pronte ad una gara non decisiva per il resto del campionato, ma che vale sicuramente tanta credibilità per il proseguo della stagione.