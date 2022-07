Kim preso in giro dagli ultrà per attaccare ADL: pioggia di critiche sui social

In queste ore anche i più critici verso la proprietà, non ritengono giusto andare oltre con le offese e soprattutto coinvolgere un possibile nuovo acquisto.

"Cosa c'entra questo ragazzo con le critiche ad ADL?", "Le sigarette Kim mi ricordano gli striscioni di contestazione alla presentazione di Lavezzi e Hamsik", "Poi faranno gli striscioni contro pure quando lo venderà?", sono questi i messaggi più diffusi sui social in seguito allo striscione apparso nelle ultime ore in città con la rappresentazione delle sigarette Kim nell'ambito di insulti al presidente De Laurentiis. In queste ore anche i più critici verso la proprietà, non ritengono giusto andare oltre con le offese e soprattutto coinvolgere un possibile nuovo acquisto.