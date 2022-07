FOTO - "3 pacchetti 10€, pezzente!" striscione Ultrà con le sigarette contro ADL e (anche) Kim

All'inizio compaiono anche le immagini di pacchetti di sigarette tra cui le Kim, chiaramente per prendere in giro l'acquisto del difensore sud-coreano

Altro brutto striscione offensivo è comparso in queste ore in città. La firma è "vecchi Lions" e attacca il presidente Aurelio De Laurentiis, ma non solo: "3 pacchetti 10€, pezzente nn parli più. Paga i debiti e sparisci", il messaggio ma all'inizio compaiono anche le immagini di pacchetti di sigarette tra cui le Kim, chiaramente per prendere in giro - ed attaccare - l'acquisto del difensore sud-coreano che il Napoli sta definendo proprio in queste ore. Di seguito lo scatto dello striscione diventato subito virale sui social