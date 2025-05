Foto "King Kev", il Manchester City saluta De Bruyne: coreografia da pelle d'oca all'Etihad

Il Manchester City ha svelato il tributo per Kevin De Bruyne. C'era tanta attesa attorno alla dedica speciale dei tifosi citizens al centrocampista belga che lascerà il club a fine stagione a parametro zero dopo dieci anni di servizio prestigioso, con 108 gol in 420 presenze con il City da da quando è arrivato nel 2015 dal Wolfsburg. Ed eccolo qui, srotolato lo striscione ad hoc a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Bournemouth, gara cruciale per garantirsi l'accesso in Champions League.

L'ultimo saluto per KDB da parte di Etihad, da far venire i brividi anche al simbolo del club: "King Kev", il messaggio dei tifosi, con tanto di corona disegnata per il "Re" di Manchester, raffigurato in ginocchio. Realizzata dall’artista locale e tifoso del City Mark Kennedy, l’opera è l’ultima di una serie di tributi dedicati alle leggende del club, tra cui Yaya Touré, Joe Hart, David Silva, Vincent Kompany, Sergio Agüero, Fernandinho e Ilkay Gündogan.

Nei suoi 10 anni dedicati al City, De Bruyne, obiettvo del Napoli per la prossima stagione, è diventato il giocatore più vincente della storia del club, conquistando 6 titoli di Premier League, 2 FA Cup, 5 Coppe di Lega, la Champions League, la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club.