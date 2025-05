Kings League, rissa sfiorata e insulti tra Fedez e Blur: deve intervenire Bonucci

Durante i quarti di finale della Kings League Italy, torneo di calcio a 7 che coinvolge ex calciatori e creator, è scoppiata una rissa tra Fedez, capitano dei Boomers, e Blur (Gianmarco Tocco), streamer a capo degli Stallions. Il caos è esploso dopo un gol contestato degli Stallions per un presunto tocco di mano non rilevato dal VAR, seguito da un rigore decisivo dei Boomers. Fedez è sceso in campo furioso, affrontando Blur a muso duro, e solo l’intervento di Leonardo Bonucci ha evitato lo scontro fisico.

Successivamente, Fedez ha denunciato pubblicamente il comportamento verbale offensivo di Blur durante le dirette, accusandolo di incitare all’odio. L’episodio ha portato a dure sanzioni: cinque giornate di squalifica per Valerio Fiori, otto per Francesco Marzano, oltre a una maxi-multa di cinque milioni di euro ai Boomers. L’accaduto ha acceso il dibattito sul comportamento e sulla gestione disciplinare nella competizione.