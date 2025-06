Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c’è Inter-Fluminense alle 21

In questo lunedì 30 giugno continua il Mondiale per Club con le gare valide per gli ottavi di finale. Alle 21 l’Inter di Chivu scende in campo contro i brasiliani del Fluminense. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI’ 30 GIUGNO

21.00 Inter-Fluminense (Mondiale per Club) - DAZN e CANALE 5