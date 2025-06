Prima pagina Tuttosport in primo piano con la Juventus: "Comolli, è l'ora dei blitz"

"Comolli, è l'ora dei blitz". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il mercato della Juventus potrebbe decollare a breve. Il direttore generale bianconero infatti sarà oggi a Miami e monitorerà alcune situazioni come quella di Wesley in Flemengo-Bayern Monaco mentre proseguono le trattative che potrebbero portare a Sancho e David.