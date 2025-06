Prima pagina Corriere dello Sport e il mercato Juventus: "Vlahovic blocca David"

"Dusan blocca David". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento è alla situazione di Dusan Vlahovic. Il centravanti della Juventus infatti non firma il rinnovo ma per il momento resta in bianconero. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2026 e in questo blocca il mercato in entrata con Comolli che nel frattempo ha incontrato David del Lille.