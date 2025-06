Prima pagina Il Roma in taglio alto: "Effetto De Bruyne, tutti vogliono Napoli"

"Effetto De Bruyne: tutti vogliono Napoli". E' questo il titolo scelto dall'edizione odierna de Il Roma in prima pagina. Il campione attira altri campioni - si legge - e altri potenziali acquisti non dicono di no. Come Noa Lang, ad esempio, citato dal quotidiano in prima pagina.