Insigne escluso dai convocati al Toronto FC: l'addio può essere imminente

Lorenzo Insigne potrebbe essere vicino a lasciare il Toronto FC. Le ultime notizie dal Canada non sono incoraggianti per l'ex capitano del Napoli, che è stato escluso dall'elenco dei convocati per la seconda partita consecutiva, dopo aver già trascorso un match in panchina.

Queste circostanze - riporta BeIn Sports - fanno supporre che sia giunto il momento di un cambio dopo quasi quattro stagioni in MLS. Attualmente, Insigne è il secondo calciatore più pagato del campionato, con un ingaggio di 13,3 milioni di euro a stagione, superato solo da Lionel Messi.