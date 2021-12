Ko interno senza subire un tiro in porta, ma l'attacco senza Osimhen è un disastro

Dalla vittoria di Milano al ko interno con lo Spezia. Il Napoli perde senza subire un tiro nello specchio (autogol di Juan Jesus), facendo impazzire anche le agenzie di statistiche perché mai prima d'ora c'era stata una vittoria in Serie A senza un tiro in porta (almeno da quando vengono raccolti i dati), ma soprattutto riaprendo i giochi Champions con la Juventus che accorcia a -5 prima dello scontro diretto dello Stadium che aprirà il nuovo anno. A preoccupare, però, è la sterilità offensiva che era affiorata già contro l'Empoli e che la vittoria di Milano (grazie ad un colpo di testa su calcio d'angolo) aveva soltanto nascosto.

Attacco in crisi

Se la fase difensiva tutto sommato tiene botta (un rimpallo di nuca ed un autogol sfortunato su pochissimi tiri subiti negli ultimi due ko), continua a mancare invece l'attacco. Con lo Spezia che chiudeva i varchi centralmente, lasciando sistematicamente l'uno contro uno sull'esterno, erano chiamati a determinare Lozano e Politano, fermi rispettivamente al gol contro la Fiorentina ed addirittura a quello contro la Juventus di settembre. Ed il rigore in movimento a porta vuota calciato debolmente da Lozano fotografa bene le difficoltà sotto porta. I due, però, faticano ad incidere anche per quanto riguarda gli assist e le giocate decisive.

I cambi di Spalletti fanno discutere

L'uscita di Mertens all'intervallo ("per avere maggiore fisicità in area"), ha tolto al Napoli uno dei pochi attaccanti con una buona percentuale realizzativa, inserendo Petagna che s'è dimostrato utile come centravanti di manovra più che come bomber (è fermo al gol col Genoa che poi portò il club a trattenerlo). Stesso discorso per il cambio di Zielinski o per i subentri tardivi di Ounas e soprattutto Elmas, subito pericoloso con un diagonale ed una traversa: si tratta dei giocatori che con i loro gol hanno tenuto in piedi il Napoli in quest'ultimo mese.