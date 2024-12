Kvaratskhelia si allena a parte con una vistosa fasciatura: col Genoa non ci sarà

Come sta Khvicha Kvaratskhelia? Durante la partita di campionato contro la Lazio l'esterno offensivo del Napoli ha riportato un infortunio: lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. La prima prognosi parlava di quattro settimane di stop, anche se recentemente dalla Georgia hanno aperto a un rientro anticipato, già entro la fine di quest'anno.

Oggi il georgiano si è allenato ancora a parte, come fatto negli ultimi giorni. Come raccolto dai nostri inviati, Kvara si è diretto su un altro campo insieme ad un preparatore. Molto evidente la fasciatura al ginocchio destro, quello infortunato, che fa presagire un rientro non ancora imminente.