L'affare Spinazzola è un capolavoro: il dettaglio su età e stipendio sfuggito a molti

Dopo Rafa Marin, ecco Leonardo Spinazzola. In dirittura d'arrivo il secondo colpo di mercato per il Napoli. Il club di De Laurentiis ha puntato su uno svincolato pronto ad unirsi alla truppa di Conte.

Un'operazione capolavoro per un semplice motivo: Spinazzola, che arriva gratis, andrà a guadagnare circa 2 milioni, ovvero lo stesso stipendio che percepisce attualmente Mario Rui. Ma il portoghese, che dovrebbe andar via permettendo al Napoli di incassare qualche milione, ha due anni in più. In sintesi, quando scadrà il suo contratto col Napoli, Spinazzola avrà la stessa età di oggi dell'ex Empoli e Roma. Il Napoli si ritroverà in rosa, pagato zero per il cartellino, un giocatore più giovane e più funzionale di Mario Rui pensando ad un centrocampo a quattro. E sull'aspetto fisico, è vero che Spinazzola ha spesso avuto infortuni, ma il prossimo anno il Napoli giocherà solo 38 partite più la Coppa Italia, avrà spesso la settimana tipo per lavorare, e comunque a sinistra c'è comunque Olivera che può diventare potenzialmente un titolare.