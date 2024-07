Spinazzola-Napoli, Conte decisivo: per lui è uno dei migliori esterni a tutta fascia

L’arrivo di Leonardo Spinazzola è stato l’ultimo a essere definito in ordine di tempo: è successo tutto velocemente, giovedì a Milano, dopo che s'è svincoalto dalla Roma il 30 giugno. Giovanni Manna ha chiuso l'accordo con il suo agente con la spinta forte di Antonio Conte che - scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport - lo reputa uno dei migliori esterni italiani a tutta fascia. Un’occasione a zero che il Napoli non si è fatto sfuggire.

Per accontentare Antonio Conte il Napoli ha offerto al giocatore un biennale a 1,8mln di euro a stagione. Lunedì il giocatore sarà a Villa Stuart per le visite mediche e poi si dirigerà nella sede della FilmAuro per firmare il contratto. Il giorno dopo sarà a Napoli per il raduno e giovedì mattina partirà insieme alla comitiva azzurra per il ritiro in Val di Sole.