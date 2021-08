L'AgCom su Dazn: "Possibili interventi urgenti a tutela della qualità delle gare sul web"

L'AgCom ha reso noto che si riserva di prendere "provvedimenti anche urgenti" a tutela dei singoli consumatori se continueranno i disservizi per la trasmissione delle partite via web su Dazn. Gli sportivi hanno anche diritto a ricevere il massimo delle informazioni possibili nel caso dovessero incontrare problemi e difficoltà nella visione degli incontri. L'AgCom ha comunque tirato un sospiro di sollievo sulla tenuta delle Rete nazionale nel corso della trasmissione delle partite. Nessun utente ha avuto problemi legati a internet mentre si giocavano Inter-Genoa o Napoli-Venezia. Una tenuta dovuta anche all'atto di indirizzo che l'autorità ha prodototto a giugno. Un atto che ha indotto Dazn e le altre società internet a investire in hardware e software a tutela della rete internet di tutto il Paese. A riportarlo è il sito di Repubblica.