L'AIA salva Orsato: nessun provvedimento dopo l'erroraccio in Juve-Roma

Daniele Orsato non sarà fermato dopo l'errore di ieri nel corso di Juventus-Roma. Lo riporta Sportmediaset: "Questa - si legge - la posizione dell’AIA e del designatore Gianluca Rocchi di fronte alla direzione di gara del fischietto veneto all’Allianz Stadium. Il rigore concesso ai giallorossi per il contatto Szczesny-Mkhitaryan con mancata applicazione della norma del vantaggio è stato ritenuto dai vertici arbitrali sicuramente penalizzante nei confronti della squadra di Mourinho, ma viene valutato come un 'errore-non errore'".

Il secondo motivo per cui Orsato non verrà fermato è perché è stato apprezzato dai vertici dell'AIA il suo decisionismo. "La prestazione dell’arbitro veneto non viene ritenuta nel complesso negativa e quindi non porterà alla sospensione".

La posizione dell'AIA

I vertici dell'Associazione Italiana Arbitri hanno poi così analizzato l'episodio

1) Se Orsato avesse concesso il vantaggio, il VAR rivedendo l’azione avrebbe segnalato l’infrazione cronologicamente precedente (il fallo da rigore del portiere), cancellando di fatto ogni evento successivo.

2) Con l’armeno in caduta dopo il fallo subìto, difficilmente il suo ‘mani’ sarebbe stato da considerare punibile.