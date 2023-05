L'azzurro Ambrosino e Casadei trascinano l'Italia U20 agli ottavi di finale del Mondiale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Doveva vincere con diversi gol di scarto l'Italia Under 20 contro i pari età della Repubblica Dominicana per qualificarsi con certezza agli ottavi del Mondiale di categoria e così è stato. Gli azzurrini di Carmine Nunziata si sono imposti 3-0 grazie a un'altra doppietta di Casadei (quattro gol in tre partite) e la rete dell'azzurro Ambrosino.

Un risultato che permette loro di piazzarsi al secondo posto nel girone, alle spalle del Brasile che non ha avuto problemi a superare la Nigeria per 2-0 e a conquistare la vetta del raggruppamento. Tuttavia anche la nazionale africana dovrebbe riuscire a strappare il pass per gli ottavi come migliore terza, avendo sei punti in classifica al pari di Italia e Brasile stessi.

Brasile-Nigeria 2-0 - 43' Jean Pedroso (B); 45ì+2' Marquinhos (B)

Repubblica Dominicana-Italia 0-3 - 19', 84' Casadei (I); 50' Ambrosino (I)

CLASSIFICA

Brasile 6 (differenza reti +7)

Italia 6 (+2)

Nigeria 6 (+1)

Repubblica Dominicana 0