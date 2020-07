L'erede di Callejon non esiste. Ciò non vuol dire che non si possano trovare calciatori altrettanto forti, ma per caratteristiche lo spagnolo è qualcosa di unico. Non a caso, puntualmente, ogni volta che a qualcuno viene appiccicata l'etichetta di 'erede di Callejon' ha sempre fallito. Ora che l'avventura al Napoli del numero 7 volge al termine, il Napoli si guarda attorno per trovare un rinforzo in quel settore del campo, ma prima di ogni valutazione bisogna chiarire un concetto: quello che arriverà sarà un calciatore differente da Callejon.

È il caso di Cengiz Under, nome che sembra essere il più caldo in queste ore. Gioca a destra ma è mancino, proprio come piace a Gattuso. Non ha l'intelligenza di Callejon e nemmeno l'abilità in fase di copertura, ma è uno che salta l'uomo con facilità e vede molto la porta. Insomma, bisogna finire di parlare di erede di Callejon, ma semplicemente iniziare a parlare di esterno d'attacco che gioca a destra nel tridente di Gattuso. Superiamo questo equivoco, una volta per tutte.