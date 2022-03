L'Italia fuori dal Mondiale è una beffa per la Rai: diritti acquistati al doppio rispetto a Russia 2018

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fra gli impatti negativi della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale in Qatar c'è anche quello riguardante la Rai, spiega Calcio&Finanza. La tv pubblica infatti lo scorso aprile aveva acquistato i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le 64 partite di Qatar2022, per una cifra compresa fra i 170 ed i 190 milioni di euro. L'edizione precedente, Russia 2018, era stata acquistata da Mediaset per 80 milioni di euro, con l'offerta che era stata accettata dopo l'eliminazione degli azzurri ad opera della Svezia. In questo caso la Rai si è mossa con anticipo, probabilmente non immaginando un epilogo del genere. E ora si stima che il calo pubblicitario rispetto alle attese possa attestarsi sul 25%. Per questo gli scenari potrebbero essere molteplici, fra cui anche quello che prevede la cessione della metà della partite ad una pay-tv come Sky o Amazon.