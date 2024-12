L'Udinese porta bene a Conte: non ha mai perso ed è la formazione più battuta

Gara molto delicata per il Napoli dopo le due sconfitte con la Lazio. I partenopei sono chiamati a riscattarsi sul campo dell'Udinese, formazione con cui il tecnico Antonio Conte ha statistiche importanti. L'ex Ct infatti è ancora imbattuto in 11 sfide da allenatore in Serie A contro l’Udinese: nove vittorie e due pareggi; tra le formazioni incontrate almeno 10 volte nella competizione - riferiscono i colleghi di Opta - quella friulana è la squadra contro cui vanta la percentuale di vittorie più alta (82%).

