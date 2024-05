La Curva A respinge i giocatori: “Giocate senza la maglia!”

I giocatori del Napoli a fine gara si sono indirizzati verso i propri tifosi: la Curva A li ha respinti lanciando fumogeni e intonando: “Giocate senza la maglia!”

Dopo l'ennesima sconfitta stagionale, stavolta in casa per 2-0 contro il Bologna, i calciatori del Napoli a fine partita si sono indirizzati verso i propri tifosi come ormai spesso accade. Questa volta però la reazione del pubblico è stata durissima: la Curva A ha respinto i giocatori azzurri, lanciando fumogeni, bottiglie e intonando: “Giocate senza la maglia!”.