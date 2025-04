Psg, Kvaratskhelia: “Gol alla Maradona? Lui è uno dei più forti, a Napoli è come Dio”

Khivcha Kvaratskhelia è stato artefice di una grande prestazione all'andata dei quarti di finale con il Paris Saint-Germain: colleziona giocate da campione e soprattutto fa l'eurogol che completa la rimonta. Così nel post-partita ai microfoni di Sky Sport, Kvara ha risposto a una domanda sul Napoli ed il paragone con Diego Armando Maradona. Di seguito le sue parole.

Un gol alla Maradona, la visita al murales prima di andare via da Napoli ti ha ispirato? "Lui è un come un Dio a Napoli, è uno dei più forti, non l'ho mai visto giocare ma so quanto era grande. Lo adoro, io a Napoli ero un napoletano e come tutti gli altri napoletani lo amavo".

Contento per il gol?

"Sono felice ma la cosa più importante è la vittoria della squadra. Il gol è importante ma prima viene la squadra. Abbiamo vinto una partita difficile, loro hanno segnato ma abbiamo messo concentrazione nei novanta minuti e fatto un buon lavoro".

Come ti trovi con Luis Enrique?

"Mi trovo bene con Luis Enrique ma non importa la posizione. L'importante è andare in campo con gioia e io metto tutto me stesso".