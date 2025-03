Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Come stanno Inter e Napoli"

L'era Thiago Motta alla Juventus è finita, ora comincia quella di Igor Tudor. Il club bianconero non ha aspettato il dentro-fuori con il Genoa e ha deciso di esonerare subito l'italo-brasiliano per ripartire dal croato, ex Lazio ed Hellas Verona, per salvare la stagione quantomeno con la qualificazione alla prossima Champions League. E adesso il neo tecnico prepara una Juve d'assalto: "Attacca che ti passa", suggerisce La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Tudor pensa a due centravanti, riecco Vlahovic con Kolo Muani in attacco.

In taglio alto riportata la grande rivoluzione al VAR in occasione del derby (Milan-Inter) di Coppa Italia. Di spalla invece viene proposto un focus sulla forma di Inter e Napoli, le principali candidate per lo Scudetto, con la ripresa del massimo rodaggio di Hakan Calhanoglu (dimostrato in Nazionale) e Romelu Lukaku rispolverato in grande stile con il Belgio di Garcia. Da riportare il trionfo di Simone Inzaghi di ieri per la panchina d'oro.