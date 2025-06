Era vicino alla chiusura, ora l'affare Musah è congelato: il motivo

Si complica la pista che porta a Yunus Musah. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’affare tra Napoli e Milan ha subito una brusca frenata nonostante nei giorni scorsi sembrasse vicino alla conclusione. Il club azzurro aveva già trovato un’intesa di massima con il centrocampista statunitense, individuato come rinforzo ideale per il nuovo centrocampo di Antonio Conte. Tuttavia, il nodo resta la valutazione economica del cartellino: il Milan, al momento, non intende abbassare le proprie richieste, ritenute eccessive dalla dirigenza partenopea.

La trattativa, dunque, è stata ufficialmente messa in stand-by. De Laurentiis e il ds Manna attendono un'apertura da parte del club rossonero per poter riattivare i contatti. Il Napoli non ha intenzione di farsi prendere dalla fretta e valuterà eventuali alternative qualora il Milan non dovesse rivedere al ribasso le sue pretese.

Musah resta comunque un nome gradito alla società azzurra, che ne apprezza dinamismo e duttilità, ma al momento ogni sviluppo è rinviato. La palla passa al Milan, chiamato a decidere se aprire al dialogo o rischiare di perdere un potenziale affare.