Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Un Napoli da Euroscalata. Hojlund è pronto"

"Vlahovic vuole la Juve". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sulla Juventus e sul futuro di Dusan Vlahovic. Il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha confermato come l'attaccante serbo sia felice alla Juve, lanciando segnali positivi in ottica rinnovo visto che il contratto del centravanti scadrà a giugno 2026. A gennaio invece potrebbe partire David. Intanto Spalletti è pronto al debutto in Champions League, dato che questa sera guiderà al Juve nella sfida prevista all'Allianz Stadium contro lo Sporting Lisbona.

"Un Napoli da euroscalata. Hojlund è pronto": in prima pagina c'è spazio anche per il Napoli, pronto a riprendere il proprio percorso in Champions League. Gli azzurri alle 18:45 saranno di scena al Maradona, dove se la vedranno contro l'Eintracht Francoforte. L'intento è ovviamente quello di cancellare il 6-2 subito in casa del PSV Eindhoven, puntando al secondo successo interno dopo quello già ottenuto contro lo Sporting alla seconda giornata.