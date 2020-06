La Rai gongola: atteso record di ascolti con ritorno del calcio

Il calcio torna a riempire le case degli italiani, ma non ancora gli stadi, e tutto ci sembra più normale. Non lo sarà di certo il trend degli ascolti di stasera, su Rai1, quando Juventus e Milan si sfideranno per un posto in finale di Coppa Italia. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport i vertici di Viale Mazzini saranno i più contenti per il ritorno dello sport più amato del paese: per stasera è infatti atteso il record di ascolti, un obiettivo piuttosto semplice visto che oltre ai tantissimi appassionati a cui il calcio manca da tre mesi, davanti alla tv ci saranno anche svariate migliaia di tifosi che normalmente vivono la sfida allo stadio.