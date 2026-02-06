La Serie A davanti alla Commissione Antimafia: giovedì sarà ascoltato ADL

Il calcio italiano torna sotto la lente della Commissione parlamentare Antimafia. Dopo aver ascoltato nelle scorse settimane i rappresentanti di Inter, Juventus e Milan, il comitato prosegue il ciclo di audizioni chiamando a confronto altri tre club di primo piano. Tra questi anche il Napoli, con la convocazione del suo presidente Aurelio De Laurentiis.

Come riportato da Calcio e Finanza, “giovedì 12 febbraio la Commissione Antimafia ascolterà in audizione i presidenti del Napoli e del Torino e il direttore generale dell’Atalanta”. L’incontro si terrà a Palazzo San Macuto: De Laurentiis sarà ascoltato alle 8.30, mentre nel pomeriggio toccherà a Urbano Cairo, presidente del Torino, e a Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta.

Al centro dell’audizione il tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nello sport e dei possibili legami tra ambienti mafiosi e società calcistiche, un ambito che la Commissione intende approfondire per fare piena luce su dinamiche ancora poco esplorate nel sistema calcio.