Torna Rrahmani col Genoa! Sky: "Sarà subito titolare, le scelte di Conte"

Oggi alle 18:40Notizie
di Fabio Tarantino

Il Napoli vola a Marassi per sfidare il Genoa di Daniele De Rossi. Nonostante le numerose assenze, Conte recupera Rrahmani, che dovrebbe partire titolare dopo aver saltato le ultime due di campionato per l'infortunio al gluteo rimediato contro il Sassuolo. Tra i rossoblù, invece, potrebbe esserci l'esordio da titolare di Amorim, uno dei nuovi acquisti del mercato di gennaio. In dubbio Baldanzi per un problema muscolare. Lo riferisce la redazione di Sky Sport con tutti gli aggiornamenti sulla probabile formazione degli azzurri. Eccola:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte 