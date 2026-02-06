Tridente che vince non si cambia, ma ci sono i nuovi: come Conte gestirà Alisson-Giovane

La vigilia di Napoli-Genoa scorre nel segno della stabilità. Come riferisce La Repubblica nella sua edizione online, Antonio Conte è orientato a cambiare il meno possibile rispetto all’ultima uscita contro la Fiorentina, affidandosi ancora una volta allo stesso tridente offensivo.

Alle spalle di Rasmus Højlund agiranno Eljif Elmas e Antonio Vergara, chiamati a sostenere il peso creativo e l’intensità della manovra. Dalla panchina, pronte a incidere a gara in corso, le alternative brasiliane Giovane e Alisson Santos, arrivate nel mercato invernale.