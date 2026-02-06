Hojlund, domani 24° match di fila. E l'astinenza in campionato comincia a farsi sentire

Il peso dell'attacco ancora sulle spalle di Rasmus Hojlund. L'ex Manchester United è stato senza dubbio tra i migliori in campo contro la Fiorentina: pur senza segnare, è riuscito a essere decisivo, come in occasione della rete di Vergara. Ma adesso servono anche i suoi gol.

Il danese è tornato a segnare in Champions con il Chelsea, ma in campionato è a digiuno dalla sfida con la Cremonese, ossia il 28 dicembre scorso. Domani in casa del Genoa sarà titolare per la 24esima volta consecutiva. Conte si aspetta che si sblocchi