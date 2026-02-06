Chi recupera? Da Rrahmani a Mazzocchi e Politano: cosa filtra verso il Genoa
La formazione sarà definita solo a poche ore dalla partita in via definitiva, ma le indicazioni in vista del Genoa puntano alla continuità. La novità più attesa è il rientro di Amir Rrahmani: smaltito l’infortunio, secondo Repubblica.it il leader della retroguardia tornerà sul centrodestra accanto a Alessandro Buongiorno e Juan Jesus, in una linea che dovrà fare a meno del capitano Giovanni Di Lorenzo.
Tra i pali, Vanja Milinković-Savić è vicino al rientro, ma a Marassi dovrebbe toccare ancora ad Alex Meret. Pasquale Mazzocchi proverà a strappare la convocazione, mentre resta in dubbio Matteo Politano, che potrebbe rientrare direttamente in Coppa Italia contro il Como. Continuità e gestione: la strada scelta per affrontare il Genoa.
