Primo gol per Lucca! Entra e segna con un disastroso Nottingham: ko col Leeds di Okafor
Al debutto in Premier League Lorenzo Lucca timbra subito il cartellino. Subentrato nella ripresa, al 54', dopo essere partito dalla panchina, l'ex attaccante azzurro realizza la rete della bandiera per il Nottingham Forest, alla sua prima apparizione, nel tracollo sul campo del Leeds.
La partita viene indirizzata in 49 minuti dal Leeds con le reti di Bogle, l'altro ex azzurro Okafor e Calvert-Lewin. Nella ripresa, a risultato acquisito, il Leeds prova a gestire. Ma nel finale arriva la rete di Lucca, all'86', con un colpo di testa facile facile. Non utile al Nottingham, ma a rendere speciale il suo esordio nel campionato inglese.
