Lazio, due assenti alla rifinitura pre Napoli: la decisione per la gara di stasera

vedi letture

La Lazio si prepara ad affrontare il Napoli nella gara di stasera delle 20.45, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Mister Baroni rispetto alla gara di Coppa Italia recupera Dia e Nuno Tavares, che potrebbero anche partire dal primo minuto, ma dovrà comunque fare i conti con diversi indisponibili.

Infatti non prenderanno parte al big match con il Napoli ben tre giocatori biancocelesti: il primo è Vecino che è infortunato e dopo la gara di Coppa è ancora ai box, il secondo è Rovella che è squalificato, e in più dalla rifinitura di ieri è emersa anche l'assenza di Luca Pellegrini. Il terzino ex Juve ha rimediato un affaticamento muscolare e non è partito insieme alla squadra in direzione Napoli. Discorso diverso per Patric: anche lui non ha partecipato all'ultima seduta a Formello ma è regolarmente aggregato al gruppo, a cui si è aggiunto anche il 2005 Bordon dalla Primavera.