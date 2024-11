Le pagelle di Del Genio: "DiLo, Anguissa e Lukaku i peggiori! A Conte do 6-6,5 per il 1° tempo"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Canale 8, come di consueto ha stilato le sue pagelle per l'emittente radiofonica e oggi le ha commentate durante la trasmissione 'Radio Goal': "Meret 5.5. Non è un errore ma non ha fatto una grande parata. Di Lorenzo 4.5, Rrahmani 5, Buongiorno 5.5, Olivera 5.5, Anguissa 4.5, Gilmour 5, McTominay 6, Politano 5, Lukaku 4.5, Kvaratskhelia 5.

Conte 5.5, ma per il primo tempo gli avrei dato anche 6/6,5 perché il Napoli aveva reagito bene".