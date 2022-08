Le pagelle di Kvaratskhelia: la serie A scopre un gioiello, gol-assist e pioggia di 7,5

Il georgiano si è già preso la scena, gol e assist per il nuovo campione azzurro.

È già il Napoli di Kvaratskhelia. Il georgiano si è già preso la scena, gol e assist per il nuovo campione azzurro. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 7 in pagella: "Giocatore interessantissimo, ideale per il nostro campionato, con quel misto di tecnica e potenza fisica che dalla sinistra metterà in difficoltà molte difese. Qualche errore, sì. “Ignorante” in senso buono, perché ci mette foga e potenza, ma a Spalletti serve anche per questo. Ah, il gol di testa, da centravanti".

Mezzo voto in più nelle pagelle di TuttoNapoli.net: "Si presenta alla Serie A divertendosi e facendo divertire i napoletani, proprio come accaduto sin dal primo test con i dilettanti e passando per turchi e spagnoli. All'inizio sente un po' la pressione, giochicchia, poi si scioglie e prende convinzione nel dribbling e nel buttarsi dentro, come in occasione del gol del pareggio, importantissimo in una fase difficile della gara. Rompe di nuovo l'equilibrio con l'assist per Zielinski per il 3-2 quando il Verona sembrava poter creare pericoli. Quando gli spazi si aprono, Spalletti lo risparmia"

7,5 anche nelle pagelle di TMW: "Erede di Insigne e atteggiamento alla Insigne: da regista offensivo e sempre pronto a ripiegare. Un gol di testa, una novità per gli esterni del Napoli. E l'assist favoloso, con le tre dita e i giri giusti per Zielinski. La Serie A scopre un ragazzino che al debutto pare già essersi caricato sulle spalle una bella parte delle sorti del Napoli".

